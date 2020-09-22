Во вторник, 22 сентября, «Укрзалізниця» возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка. Они находятся в «красной зоне» карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

От ныне, пассажиры смогут приобрести билеты из указанных станций на поезда сообщением:

№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;

№774 / 773 Киев - Шостка;

№779 / 780 Сумы - Киев, Винница;

№786 / 785 Киев - Шостка;

Отмечается, что решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 сентября.

Напомним, «Укрзалізниця» возобновляет курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением «Киев — Харьков». Запуск запланирован на 25 сентября.