Во вторник, 22 сентября, «Укрзалізниця» возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка. Они находятся в «красной зоне» карантина.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
От ныне, пассажиры смогут приобрести билеты из указанных станций на поезда сообщением:
№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
№774 / 773 Киев - Шостка;
№779 / 780 Сумы - Киев, Винница;
№786 / 785 Киев - Шостка;
Отмечается, что решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 сентября.
Напомним, «Укрзалізниця» возобновляет курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением «Киев — Харьков». Запуск запланирован на 25 сентября.
|
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?Татьяна Демченко
|
Ми пам’ятаємоСтанислав Мартиросов
Во вторник, 22 сентября, «Укрзалізниця» возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка. Они находятся в «красной зоне» карантина.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
От ныне, пассажиры смогут приобрести билеты из указанных станций на поезда сообщением:
№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
№774 / 773 Киев - Шостка;
№779 / 780 Сумы - Киев, Винница;
№786 / 785 Киев - Шостка;
Отмечается, что решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 сентября.
Напомним, «Укрзалізниця» возобновляет курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением «Киев — Харьков». Запуск запланирован на 25 сентября.