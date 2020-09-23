Убийца музыканта, участника группы The Beatles Джона Леннона Марк Чепмен извинился перед его вдовой — певицей и художницей Йоко Оно.
Об этом сообщает телеканал ABC.
Марк Чепмен отбывает за убийство музыканта пожизненный срок.
На очередном слушании о досрочном освобождении его спросили, изменился ли он за 40 лет в тюрьме. Чепмен ответил, что понял – убийство Леннона он совершил из-за эгоизма и желания прославиться. Также Чепмен сказал, что завидовал образу жизни музыканта. Сейчас он считает, что никаких оправданий его поступку нет и очень сожалеет о содеянном.
Марк Чемпен сказал, что больше всего ему жаль, что он причинил боль вдове музыканта Йоко Оно. По словам Марка Чепмена, он все время думает об этом.
Марк Чепмен застрелил музыканта и участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона 8 декабря 1980 года, пять раз выстрелив ему в спину. В этот же день он взял у Леннона автограф.
Напомним, ранее рисунок покойного лидера Beatles Джона Леннона был продан на аукционе за $54 тысячи.
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Убийца музыканта, участника группы The Beatles Джона Леннона Марк Чепмен извинился перед его вдовой — певицей и художницей Йоко Оно.
Об этом сообщает телеканал ABC.
Марк Чепмен отбывает за убийство музыканта пожизненный срок.
На очередном слушании о досрочном освобождении его спросили, изменился ли он за 40 лет в тюрьме. Чепмен ответил, что понял – убийство Леннона он совершил из-за эгоизма и желания прославиться. Также Чепмен сказал, что завидовал образу жизни музыканта. Сейчас он считает, что никаких оправданий его поступку нет и очень сожалеет о содеянном.
Марк Чемпен сказал, что больше всего ему жаль, что он причинил боль вдове музыканта Йоко Оно. По словам Марка Чепмена, он все время думает об этом.
Марк Чепмен застрелил музыканта и участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона 8 декабря 1980 года, пять раз выстрелив ему в спину. В этот же день он взял у Леннона автограф.
Напомним, ранее рисунок покойного лидера Beatles Джона Леннона был продан на аукционе за $54 тысячи.