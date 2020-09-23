Космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
Согласно плану, в 2024 году на южном полюсе Луны должны высадиться два астронавта — мужчина и женщина. У них будут современные скафандры, которые обеспечат большую гибкость, чем в предыдущих миссиях. Астронавты проведут семь дней на поверхности Луны, собирая образцы и осуществляя различные эксперименты, прежде чем вернутся на Землю.
Программа Artemis предполагает первую высадку человека на Луну после миссии Apollo-17 в 1972 году.
Астронавты отправятся путешествовать на космическом корабле Orion.
Первый этап Artemis-1 предусматривает испытательный полет без экипажа вокруг Луны осенью в 2021 году, что позволит испытать все критические системы, включая жизнеобеспечение и связь.
Artemis-2 повторит тот же рейс с экипажем на борту уже в 2023 году. Во время этого полета космонавты будут вручную пилотировать корабль Orion после того, как он отделится от верхней ступени ракеты-носителя.
Ранее сообщалось, что украинка Оксана Лынив станет первой женщиной-дирижером в истории самого престижного оперного фестиваля мира в городе Байройте (Германия).
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Космическое агентство NASA представило в общих чертах план космической программы Artemis, в рамках которой в 2024 году на Луну должны отправить первую в истории женщину-астронавта.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
Согласно плану, в 2024 году на южном полюсе Луны должны высадиться два астронавта — мужчина и женщина. У них будут современные скафандры, которые обеспечат большую гибкость, чем в предыдущих миссиях. Астронавты проведут семь дней на поверхности Луны, собирая образцы и осуществляя различные эксперименты, прежде чем вернутся на Землю.
Программа Artemis предполагает первую высадку человека на Луну после миссии Apollo-17 в 1972 году.
Астронавты отправятся путешествовать на космическом корабле Orion.
Первый этап Artemis-1 предусматривает испытательный полет без экипажа вокруг Луны осенью в 2021 году, что позволит испытать все критические системы, включая жизнеобеспечение и связь.
Artemis-2 повторит тот же рейс с экипажем на борту уже в 2023 году. Во время этого полета космонавты будут вручную пилотировать корабль Orion после того, как он отделится от верхней ступени ракеты-носителя.
Ранее сообщалось, что украинка Оксана Лынив станет первой женщиной-дирижером в истории самого престижного оперного фестиваля мира в городе Байройте (Германия).