Вчера, 22 сентября Николаевский зоопарк отметил 119-й день рождения.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Директор учреждения Владимир Топчий рассказал, что эпидемия существенно ударил по Николаевскому зоопарку — снизилось количество посетителей и поступлений от продажи билетов. Несмотря на это, развитие не остановилось. Там проводили ремонт домов животных, в частности, вольеров для бегемотов и зебр, а также укрепляли инфраструктуру. Более того, в зоопарке вскоре заработает удобный для посетителей сервис.

— Мы закупили современное оборудование для электронного билета. Его введут уже в октябре. Электронный билет можно будет приобрести в Интернете и загрузить на телефон. Чтобы попасть на территорию заведения, достаточно будет показать электронный билет на входе, - сказал Владимир Топчий.

Также сотрудниковзоопарка поздравили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров. Мэр отметил, что наш зоопарк — жемчужина не только Николаева, но и всей Украины.

— Все изменения, которые происходят в зоопарке, в первую очередь, происходят благодаря вам! И благодаря вам зоопарк считается лучшим в Украине. Городская власть всегда помогала и в дальнейшем будет помогать нашем зоопарке. Каждому из вас хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, - сказал Александр Сенкевич.

После этого Александр Сенкевич, Юрий Любаров и Владимир Топчий вручили сотрудникам заведения грамоты и подарки. Свой подарок подготовили и юные николаевцы из школы «Ритмы планеты». Они подарили яркое выступление, не оставил равнодушным никого из зрителей.

Также мэр города анонсировал строительство «Острова зверей» за счет средств, выделенных из бюджета Николаева. Это масштабный проект, требующий значительных капиталовложений. Объект должен быть готов в следующем году, когда зоопарк будет отмечать 220-й день рождения.

Напомним, недавно в зоопарке появились новые редкие животные — азиатские слоны, снежный барс, жирафы.