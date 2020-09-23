В среду, 23 сентября, посетителей Эйфелевой башни эвакуировали на несколько часов после того, как в полицию поступило сообщение о том, что там была заложена бомба.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель полиции сообщила, что главную достопримечательность Парижа обыскали, но никаких взрывчатых веществ не обнаружили. После этого башню снова открыли.

По словам одного из гидов, эвакуация была хорошо организована, паники не было.

Напомним, что из-за протеста сотрудников против новой политики доступа к памятнику, которая вызывает большие очереди туристов, в Париже запретили посещение Эйфелевой башни.