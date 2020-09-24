В четверг, 1 октября, пенсионеры смогут бесплатно посетить Николаевский зоопарк.
— Для пожилых людей вход в зоопарк в этот день бесплатный (при предъявлении пенсионного удостоверения), - сказано в сообщении.
Отмечается. что в 11:00 на центральной площади зоопарка состоится праздничный концерт.
Напомним, что 22 сентября Николаевский зоопарк отметил 119-й день рождения.
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В четверг, 1 октября, пенсионеры смогут бесплатно посетить Николаевский зоопарк.
— Для пожилых людей вход в зоопарк в этот день бесплатный (при предъявлении пенсионного удостоверения), - сказано в сообщении.
Отмечается. что в 11:00 на центральной площади зоопарка состоится праздничный концерт.
Напомним, что 22 сентября Николаевский зоопарк отметил 119-й день рождения.