В четверг, 1 октября, пенсионеры смогут бесплатно посетить Николаевский зоопарк.

Как сообщается на сайте Николаевского городского совета, это связано с празднованием Международного дня пожилых людей и Дня ветерана.

— Для пожилых людей вход в зоопарк в этот день бесплатный (при предъявлении пенсионного удостоверения), - сказано в сообщении.

Отмечается. что в 11:00 на центральной площади зоопарка состоится праздничный концерт.

Напомним, что 22 сентября Николаевский зоопарк отметил 119-й день рождения.