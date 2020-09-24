Падение экономического уровня в Украине не является критическим и достигает 4,5%, по подсчетам ЕБРР. Официальную статистику и прогнозы Европейский банк планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова на львовском Деловом форуме.

— Если посмотреть на карту мира, где произошли изменения в экономике от пандемии, то ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Англия или Германия. Пока что, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы — оптимистичные. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы развити, — сказала Ирина Новикова.

Также представитель ЕБРР сообщила, что уже через неделю состоится собрание акционеров, где будут присутствовать и представители Украины, и официально обнародуют данные по экономическим показателям.

Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2% из-за слабого запаса накоплений у населения и ограниченной фискальной поддержки экономики.