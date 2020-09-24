В городе Счастье Луганской области началось строительство нового пункта пропуска через линию разграничения сторон. Решение о строительстве нового КПВВ было принято во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что строительство дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала — обустраивается пешеходное сообщение, потом — автомобильное.

К строительству привлечены личный состав ВСУ, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.

Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец.

Уже расчищена площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модули.

Открытие нового КПВВ Счастье запланировано на 10 ноября 2020 года. Ожидаемая пропускная способность — 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.

Напомним, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает необходимым объявить всеобщую амнистию. По его словам, без этого нельзя достичь мира на Донбассе.