Разделение территории Украины на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом в целом было эффективным. Однако его эффективность зависит от местных властей.

Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «НВ».

По словам Ляшко, введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры.

— Предел (для ввода локдауна, — прим.) — это заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса, когда кроме «ковидных», у нас еще есть большое количество людей с инфарктами, с инсультами, а также другими заболеваниями, когда неотложная помощь должна будет предоставляться уже сейчас в течение 15 минут, — пояснил Виктор Ляшко.

Как сообщалось, за сутки 23 сентября положительный результат теста на COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели.