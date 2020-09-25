Крупнейшая онлайн-энциклопедия «Википедия» впервые за десять лет изменит дизайн.
Об этом сообщает MediaWiki.
Администраторы онлайн-библиотеки считают, что теперь интерфейс «Википедии» станет удобнее — появится новая боковая панель, а логотип станет меньше.
Также дизайн изменится и у сервисов Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons.
Разработчики сравнили смену интерфейса «Википедии» с наведением порядка в шкафу — они решили систематизировать информацию в онлайн-библиотеке.
Например, вкладка «Инструменты» переместится с боковой панели на верхнюю. Она станет намного компактнее и развернуть ее можно будет только при необходимости. Также сворачиваемой станет вся боковая панель.
Кроме того, модернизируется и поиск по статье. Разработчики закрепят свернутое содержание навигации. Чтобы найти определенные части статьи, не нужно будет возвращаться к ее началу. Также удобнее станет смена языка на странице.
Сообщается, что изменения будут вводить постепенно и в течение длительного периода. Пользователи смогут тестировать новые функции до официального запуска. Полностью «Википедия» обновится до конца 2021 года.
Напомним, в прошлом году один из создателей онлайн-энциклопедии Википедия Джимми Уэйлс запустил новую социальную сеть WT:Social, которая, по его задумке, должна конкурировать с Facebook и Twitter.
|
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?Татьяна Демченко
|
Ми пам’ятаємоСтанислав Мартиросов
Крупнейшая онлайн-энциклопедия «Википедия» впервые за десять лет изменит дизайн.
Об этом сообщает MediaWiki.
Администраторы онлайн-библиотеки считают, что теперь интерфейс «Википедии» станет удобнее — появится новая боковая панель, а логотип станет меньше.
Также дизайн изменится и у сервисов Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons.
Разработчики сравнили смену интерфейса «Википедии» с наведением порядка в шкафу — они решили систематизировать информацию в онлайн-библиотеке.
Например, вкладка «Инструменты» переместится с боковой панели на верхнюю. Она станет намного компактнее и развернуть ее можно будет только при необходимости. Также сворачиваемой станет вся боковая панель.
Кроме того, модернизируется и поиск по статье. Разработчики закрепят свернутое содержание навигации. Чтобы найти определенные части статьи, не нужно будет возвращаться к ее началу. Также удобнее станет смена языка на странице.
Сообщается, что изменения будут вводить постепенно и в течение длительного периода. Пользователи смогут тестировать новые функции до официального запуска. Полностью «Википедия» обновится до конца 2021 года.
Напомним, в прошлом году один из создателей онлайн-энциклопедии Википедия Джимми Уэйлс запустил новую социальную сеть WT:Social, которая, по его задумке, должна конкурировать с Facebook и Twitter.