В пятницу, 25 сентября, медперсонал отделения гемодиализа и нефрологии Николаевской областной клинической больницы устроили митинг у здания ОГА и попросил депутатов облсовета отделить их от больницы и создать отдельное учреждение.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Заведующая отделения гемодиализа Татьяна Костыненко сообщила журналистам, что на сегодняшний день в отделении нехватает койко-мест, из-за чего персоналу приходится работать в 4 смены с 04:00 утра и до 23:00 вечера. Также она сказала, что при этом колличество больных превышают возможности отеделения.

— Мы требуем отделиться от больницы. Мы можем предоставлять качественные услуги, кормить больных и персонал и нам денег от НСЗУ на это хватает. У нас не хватает диализных мест, и я за это бьюсь уже год. У нас в центре всего 29 диализных мест. 18 мест в нашей больнице, а еще 11 в нашей филии в Вознесенске. Раньше нам не хватало денег, но благодаря медреформе этой проблемы больше нет. Нам не хватает диализных мест. У меня в отделение 98 людей больных ждут очереди на диализ. Это область и город, ведь мы единственное в области специализированное заведение. И эта очередь увеличивается и увеличивается. У нас нефрологическое отделение заполнено на 30%. Это 35 коек, а сейчас там лежат 10-11 человек. Поэтому было бы реально расширить диализ, которому не хватает. Но ничего не делалось, — заявила Татьяна Костыненко.

Татьяна Костыненко говорит, что неоднократно обращалась с этой проблемой к руководство Николаевской областной клинической больницы, однако вопрос с расширением так и не был решен. Помимо этого, медики обращались и к главе ОГА Александру Стаднику, однако, по их словам, «получили только отписку».

Заведующая отделения гемодиализа также отметила, что создание отдельного коммунального некоммерческого предприятия позволит получать средства от деньги от Национальной службы здоровья Украины напрямую, что в свою очередь позволит закупать качественные медикаменты, поднять зарплату медикам, а также организовать качественно питание для медперсонала и больных.

Медперсонал попросил депутатов облсовета как можно скорее рассмотреть вопрос создания коммунального некоммерческого предприятия и расширения койко-мест.

Напомним, ранее фракция партии «Наш край» в Николаевском областном совете заявила о необходимости решить проблему с отделением гемодиализа Николаевской областной клинической больницы, которое в условиях пандемии нужно переоборудовать и создать необходимые условия для приема больных.