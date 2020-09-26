Вакцина от гриппа в Украине появится через неделю-две. Вакцинироваться надо будет срочно.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире «Свободы слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

По его словам, вакцина будет бесплатной для групп риска, и в этом году такой перечень увеличили.

— Вакцины еще нет. Но будет неделя-две и в Украине появится вакцина от гриппа. Срочно нужно вакцинироваться. Она будет бесплатная для групп риска — врачи, учителя, люди с сахарным диабетом и тому подобное. В этом году их перечень увеличили. Вакцины надо делать срочно, потому что если коронавирус наложится на грипп - это будет катастрофа, — сказал Михаил Радуцкий.

Он также назвал преступлением недоверие в необходимость вакцинации.

— Где бы мы были, если бы не придумали вакцинацию от болезней, — добавил Михаил Радуцкий.

Ранее сообщалось, что в Украине разработают тест-систему, которая позволит определять с одного образца чем болен человек: гриппом, парагриппом или COVID-19. Министерство здравоохранения уже направило ученым заказ на эти тесты.