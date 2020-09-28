В воскресенье, 27 сентября больше ста тысяч человек приняли участие в шествии по улицам Минска в 50-й день протестов против фальсификации итогов президентских выборов.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Милиция начала задерживать сторонников оппозиции еще до начала марша.

Правозащитный центр «Весна» насчитал 262 задержанных в столице и других городах страны, в том числе были лишены свободы трое журналистов.

Сообщается, что акция символизировала «народную инаугурацию» лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Напомним, 23 сентября государственное информагентство Беларуси сообщило, что во Дворце Независимости в Минске проходит церемония инаугурации Александра Лукашенко. В тот же день, глава МИД Литвы назвал фарсом тайную инаугурацию.