Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Киевский городской совет 30 июля решил, что ученики в школах должны петь гимн Украины ежедневно перед началом обучения. Позже в Киевсовете заверили, что гимн в школах — это лишь рекомендация.

Однако такая инициатива понравилась не всем. В суд обратились с иском: просят отменить решение, которым рекомендуют исполнение гимна в школах ежедневно. Кто именно, не указано. Окружной админсуд решил рассматривать это дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 6 ноября 2020 года.

Авторы проекта такого решения горсовета — «свободовцы» Олег Бондарчук, Юрий Сиротюк и Игорь Мирошниченко. Они считают, что это будет способствовать воспитанию патриотизма среди детей.

Отметим, что подобная практика существует в школах Турции, Казахстана, Китая и многих регионах Российской Федерации. В Индии власти рекомендуют исполнять гимн не только перед началом уроков, но и перед началом рабочего дня. В некоторых школах Японии и США дети тоже могут петь гимн, однако это не обязательно.

Напомним, в 2018 году тогдашний глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обязал все учебные заведения области начинать первые уроки с гимна Украины и минуты молчания.