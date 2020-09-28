В Информационно-выставочном центре Музея Майдана, представителям СМИ показали часть фильма «Не в том месте, не в то время» (The Wrong Place), рассказывающего о непричастности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского правозащитника Андрея Миронова в мае 2014 года на Донбассе.

Показ состоялся за день до начала первого судебного заседания в апелляционном суде в Милане, назначенного на 29 сентября, сообщает Укринформ.

Как рассказала Ольга Токарюк, украинская независимая журналистка, соавтор фильма, идея снять его зародилась после того, как суд Павии вынес приговор Виталию Маркиву в июле 2019 года. С ней связался итальянский журналист, известный военный корреспондент Кристиано Тинацци, который имеет опыт работы и на востоке Украины, и во многих других зонах конфликтов, в частности в Ливии, Египте, и предложил сделать свое расследование, которое на тот момент, год тому назад, не сделали ни украинские, ни итальянские следователи. Он привлек в команду журналиста Данило Элиа, который тоже имел опыт работы на востоке Украины, и оператора Рубена Лагаттолло.

— В таком составе мы работаем над этим фильмом уже больше года. И это — предварительные промежуточные результаты нашей работы. Это 34 минуты, краткая техническая версия фильма. В ней - результаты наших испытаний, которые мы провели и на горе Карачун, на месте, где была расположена Национальная гвардия Украины и где был Виталий Маркив 24 мая 2014 года. Мы побывали у железнодорожного переезда под Славянском в районе села Андреевка, где во рву вдоль дороги прятались от обстрела и погибли под минометным обстрелом Энди Роккелли и Андрей Миронов. Результаты этих испытаний, исследований на месте происшествия, испытаний оружия, которые провели на полигоне, прокомментировали независимые итальянские эксперты, которые не имеют никакого интереса в этом деле, — сказала Ольга Токарюк.

Она подчеркнула, что авторы фильма не искали какого-то одного вывода, одного результата этого расследования.

— Мы не шли к какой-то заранее определенной цели. Когда мы начинали работать над этим фильмом, мы не знали, куда нас приведет это расследование, мы были открыты для любого финала. То есть там не идет речь только об освобождении Виталия Маркива, там говорится о том, чтобы установить справедливость, и если эта справедливость противоречит приговору суда, сказать об этом громко, — отметила Ольга Токарюк.

В то же время она уточнила, что именно эту часть адвокат Виталия Маркива просит приобщить к доказательствам.

— Будем знать ответ суда уже 1 октября на втором заседании, — сказала журналистка.

Также Ольга Токарюк отметила, что полная версия фильма должна выйти позже, авторы надеются закончить работу над ним в конце осени, тогда и состоятся публичные показы.

В свою очередь Александра Матвийчук, правозащитник, председатель Центра гражданских свобод, рассказала, что они вместе с российской правозащитной организацией "Мемориал", которую представлял Андрей Миронов, создали Международную комиссию для того, чтобы проанализировать имеющиеся доказательства по делу, по которому осужден Виталий Маркив.

— Их наблюдатели уже выехали в Милан, и если завтра суд будет открытый, они будут присутствовать при апелляции, — сообщила Александра Матвийчук.

Она отметила, что есть возможность обращения в Европейский суд по правам человека, если будут исчерпаны все возможности защиты.

— Эта трагедия — убийство двух человек и ранение французского фотожурналиста не состоялась сама по себе, контекст, в котором она произошла, - это война. И здесь должны действовать нормы международного гуманитарного права и они влияют на квалификацию и оценку того, что произошло. Надо дождаться 1 октября, когда, мы надеемся, будет решение суда по апелляции. И уже после этого будет понятно, как действовать дальше, — сказала правозащитница.

В то же время она отметила, что их комиссия будет продолжать работу независимо от того, что произойдет 1 октября.

— Мы думаем выйти на финальные выводы в конце октября или в начале ноября и представить их не только в Украине, России и в Италии. Также мы будем делать специальные презентации и проговаривать их в международных организациях, — сказала Александра Матвийчук.

Напомним, ранее в парламенте Италии показали документальный фильм, подтверждающий отсутствие доказательств вины украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.