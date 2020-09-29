Сегодня начинаются главные ежегодные учения Военно-воздушных сил Финляндии «Ruska 2020».
Об этом сообщает Yle.
В учениях примут участие более 60 самолетов и около 4800 военнослужащих по всей стране. Тренировать боевые навыки вместе с финскими военными летчиками будут также их коллеги из Швеции.
Учения продлятся до 6 октября.
В связи с эпидемией коронавируса усилены меры безопасности. В частности, подчеркивается, что военнослужащие запаса, которые привлекаются к учениям, должны остаться дома при малейших признаках простудных заболеваний. В общей сложности повестку об участии в учениях получили 2500 резервистов.
Ранее сообщалось о том, как проходил первый этап учений «Совместные усилия» в рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия – 2020» на территории Николаевской области.
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Сегодня начинаются главные ежегодные учения Военно-воздушных сил Финляндии «Ruska 2020».
Об этом сообщает Yle.
В учениях примут участие более 60 самолетов и около 4800 военнослужащих по всей стране. Тренировать боевые навыки вместе с финскими военными летчиками будут также их коллеги из Швеции.
Учения продлятся до 6 октября.
В связи с эпидемией коронавируса усилены меры безопасности. В частности, подчеркивается, что военнослужащие запаса, которые привлекаются к учениям, должны остаться дома при малейших признаках простудных заболеваний. В общей сложности повестку об участии в учениях получили 2500 резервистов.
Ранее сообщалось о том, как проходил первый этап учений «Совместные усилия» в рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия – 2020» на территории Николаевской области.