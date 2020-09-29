Реальное число смертей от коронавируса COVID-19 выше, чем говорит официальная статистика. Согласно данным статистического сайта Worldometer, число смертей от COVID-19 превысило отметку в 1 миллион.

Об этом на брифинге заявил Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, пишет РБК-Украина.

— Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных, — сказал Майкл Райан.

Отметим, согласно данным статистического сайта Worldometer, от осложнений, вызванных COVID-19 умерли 1 005 057 человек. Всего с начала пандемии в мире диагностировали почти 33,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 201 тысячу случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за прошлые сутки составил более 2,6 тысячи.