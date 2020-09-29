Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ужасающей вехой миллион смертей от коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Корреспондент.

— Мир достиг ужасающей вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей, — констатировал Антониу Гутерриш.

Глава ООН подчеркнул, что это не просто цифра, а жизнь каждого отдельного человека, чьих-то матерей, отцов, братьев, сестер, друзей и коллег. Антониу Гутерриш добавил, что особая жестокость заключается в том, что семьи даже не могут побыть с умирающими родственниками, попрощаться с ними.

Генсек ООН заявил, что человечество может преодолеть выпавшее испытание, но должно учиться на своих ошибках. Он призвал всех соблюдать необходимые меры безопасности, чтобы внести вклад в спасение жизней людей.

— Мы можем преодолеть это испытание. Но мы должны учиться на своих ошибках. Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация же убивает, — призвал Антониу Гутерриш.

Ранее в ВОЗ заявили, что реальное число смертей от коронавируса COVID-19 выше, чем говорит официальная статистика. Согласно данным статистического сайта Worldometer, число смертей от COVID-19 превысило отметку в 1 миллион.