Авиакомпания МАУ сообщила о запуске рейсов на новый для украинцев курорт Египта - Марса Алам.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий» ссылаясь на информацию МАУ.

Отмечается, что рейсы будут выполняться каждую субботу начиная с 3 октября 2020 года по 16 января 2021 года.

Вылет из Киева (Борисполь) будет осуществляться в 10:00, прибытие в аэропорт Марса Алам в 13:10. Вылет из аэропорта Марса Алам — в 14:10, прибытие в Киев — в 19:30.

— МАУ применяет стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины, - указали в авиакомпании.

Напомним, что в международном аэропорту Борисполь со 2 октября запускают линию быстрого ПЦР-тестирования пассажиров на COVID-19.