25 детей с инвалидностью из Николаева приняли участие во Всеукраинском культурно-художественном проекте «Fashion party».

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Проект объединил дизайнеров из трех городов Украины: Николаева, Херсона и Винницы. Для участников — детей с инвалидностью — создавались индивидуальные образы, в которых потом происходила фотосессия и съемки для видеоролика.

Инициаторами Всеукраинского культурно-художественного проекта «Fashion party «Мы в тренде» является общественная организация «Солнечные дети Херсонщины». Финансировал идею Украинский культурный фонд.

Автором одежды, в которой дети участвуют в акции, является дизайнер Наталья Швец. С середины июля началась работа над созданием образов.

Она рассказала, что принять участие должны были 10 детей-инвалидов, но женщина выбрала 25. Для каждого одежда создавалась индивидуально.

— Моя команда создала коллекцию интеллектуальной одежды, которая рассказывает об известных художниках. Наши дети будут демонстрировать таких художников, как Леонардо да Винчи и Фрида Кало. Фрида она была такой женщиной сильной с инвалидностью, которая в конце своей жизни лежала уже, но творила дальше. У Леонардо да Винчи вообще был синдром Аспергера, — рассказала Наталья Швец.

Дети-модели приняли участие в фотосессии и съемках финальной работы — это своего рода терапия различными техниками.

— Очень радостно было видеть, как меняются дети на глазах. Fashion-терапией я это называю, дефиле и фототерапия. Смотришь, как дети приходят на фотосессию сначала скованными, а потом меняются, глаза горят, ребенок уже позирует, ему ничего не мешает, все абсолютно здоровые и совершенно обычные дети, — добавила Наталья Швец.

В такого рода проектах Юлия Васютинская участие принимает впервые. Говорит, что отвечала и за грим участников, и за движения. Научить детей с инвалидностью танцевать оказалось несложно.

— Когда мы танцевали с детьми (дети инклюзии такие положительные, легкие), это все превратилось в игру. Это была как творческая терапия для детей, потому что каждому движению в связке мы придумывали название, это была игра, — рассказала Юлия Васютинская.

Три города присылают свои работы организаторам в Херсон. Из видео будет смонтирован социальный ролик, о том, что дети с инвалидностью не отличаются от своих сверстников.

Напомним, летом в летнем дворике Николаевского художественного академического русского драматического театра прошла выставка «Свет в тебе». Она стала завершающим этапом проекта «Солнечные дети» благотворительного фонда «Доброта и доверие».