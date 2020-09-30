На «Красной планете» обнаружили три подземных озера с водой и подтвердили существование четвертого озера.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что базой для открытия стали 134 наблюдения, которые проводил космический аппарат с 2012 по 2019 годы. Ученые убеждены, что под землей на Марсе скрыта «система водоемов», которые находятся примерно на глубине 800 метров.

Озера занимают площадь, которая приблизительно равна одной пятой площади Германии. Самое большое — имеет ширину примерно 30 км.

На этих глубинах недостаточно тепла, чтобы растопить лед, поэтому ученые считают, что там вода находится в жидкой форме из-за высокой концентрации солей. Вода в этих озерах очень соленая, что ставит под сомнение выживание в ней каких-либо микроорганизмов.

Стоит отметить, что ученые давно предполагали, что под поверхностью Марса может быть вода.

Как известно, жидкая вода является жизненно важной для биологии, поэтому ее выявление на Марсе составляет крайне большой интерес для исследователей, изучающих возможность существования жизни в пределах Солнечной системы вне Земли.

Напомним, исследование ученых из Центра космических полетов Годдарда НАСА показало, что в древности на Марсе существовали реки, а значит, и вода в жидкой форме.