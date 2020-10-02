В Европе снова фиксируют стремительные темпы распространения коронавируса.

Об этом сообщает Голос Америки.

Министр здравоохранения Франции сообщил, что столица «пересекла границу, которая ставит город в категорию максимальной тревоги».

Категиория максимальной тревоги предусматривает заболеваемость на уровне 250 случаев на 100,000 населения, заполнение минимум 30% коек в отделениях интенсивной терапии пациентами с COVID-19, а также превышение количества больных среди старшего населения уровня 100 на 100,000.

Париж уже соответствует двум из этих критериев. Местные власти подчеркивают, что особенно высокий темп заболеваемости — среди молодежи в возрасте от 20 до 30 лет — 450 случаев на 100,000 человек.

В Польше количество новых случаев за день впервые превысило 2000. Для сравнения, 19 апреля фиксировали 525 новых больных, 22 августа — 900, а 2 октября сообщили о 2292 новых случаев за последние сутки. Власти страны рассматривают возможность введения нового карантина.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 4 тысячи 633. Также известно, что 68 пациентов вчера умерли от осложнений.