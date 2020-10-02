Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в министерстве планируют до конца октября обеспечить поставку в Украину препарата «Ремдесивир» для борьбы с коронавирусной инфекцией.



Об этом он сказал во время рабочей поездки в Хмельницкую и Ровенскую области, сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам главы ведомства, этот препарат показал высокую эффективность в лечении коронавирусной болезни. В частности, ожидается, что уже в ближайшее время он начнет поступать в отечественные больницы. Кроме этого, министр отметил необходимость соблюдения установленного Минздравом алгоритма госпитализации больных COVID-19.

— Человек, у которого появились определенные признаки коронавирусной болезни, должен обратиться к семейному врачу. Он не должна ехать в лабораторию, самостоятельно сдавать анализы. Семейный врач должен сразу вызывать бригаду, которая возьмет соответствующий тест, — уточнил Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что «Ремдесивир» на сегодня не зарегистрирован в Украине. Но закон позволяет централизованно его закупить.