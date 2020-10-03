Украина на 10 месте в антирейтинге по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За 1 октября в Украине обнаружили 4633 больных.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Возглавляет антирейтинг Индия, в которой более 100 тысяч новых случаев за сутки. Также среди «лидеров» США (41 тысяча) и Франция (14 тысяч). В России зафиксировали почти 9500 новых случаев.
В общем списке по количеству больных в мире Украина на 25 месте. На сегодня, подтверждено почти 218 тысяч больных коронавирусом. Из них 4,2 тысячи умерли.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Украине продолжает наблюдаться передача коронавируса в общинах. Может быть до 9 тысяч новых случаев коронавируса каждый день.
|
Как Варваровский мост остался без ремонтаОлег Мудрак
|
О ситуации в городской ТВКСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Украина на 10 месте в антирейтинге по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За 1 октября в Украине обнаружили 4633 больных.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Возглавляет антирейтинг Индия, в которой более 100 тысяч новых случаев за сутки. Также среди «лидеров» США (41 тысяча) и Франция (14 тысяч). В России зафиксировали почти 9500 новых случаев.
В общем списке по количеству больных в мире Украина на 25 месте. На сегодня, подтверждено почти 218 тысяч больных коронавирусом. Из них 4,2 тысячи умерли.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Украине продолжает наблюдаться передача коронавируса в общинах. Может быть до 9 тысяч новых случаев коронавируса каждый день.