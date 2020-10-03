В аэропорту Херсона начал работу магазин беспошлинной торговли.
Как пишет «Центр транспортных стратегий», об этом в воздушной гавани проинформировали в конце прошлой недели.
— Недавно в Международном аэропорту Херсон было открытие магазина беспошлинной торговли. Теперь гостям нашего аэропорта будет чем заполнить ожидание своего рейса и приобрести подарок себе или близким, - говорится в сообщении авиапредприятия.
Как видно по опубликованным фотографиям, на данный момент ассортимент не слишком широк и представлен алкогольными напитками, а также табачной продукцией.
В аэропорту отметили, что в дальнейшем ассортимент планируют пополнять, в том числе и парфюмерной продукцией.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» потратит 2,7 миллиона гривен на испытание и настройку нового радиотехнического и светосигнального оборудования.
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В аэропорту Херсона начал работу магазин беспошлинной торговли.
Как пишет «Центр транспортных стратегий», об этом в воздушной гавани проинформировали в конце прошлой недели.
— Недавно в Международном аэропорту Херсон было открытие магазина беспошлинной торговли. Теперь гостям нашего аэропорта будет чем заполнить ожидание своего рейса и приобрести подарок себе или близким, - говорится в сообщении авиапредприятия.
Как видно по опубликованным фотографиям, на данный момент ассортимент не слишком широк и представлен алкогольными напитками, а также табачной продукцией.
В аэропорту отметили, что в дальнейшем ассортимент планируют пополнять, в том числе и парфюмерной продукцией.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» потратит 2,7 миллиона гривен на испытание и настройку нового радиотехнического и светосигнального оборудования.