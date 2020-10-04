Судоходная компания Mediterranean Shipping Company разработала игру о морских перевозках.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».

В игре представлен современный флот MSC, включая несколько крупнейших в мире контейнеровозов и действующая глобальная линейная сеть из примерно 200 океанских сервисов по всему миру. Также игра дает представление об экологической составляющей в шиппинге.

Пользователи игры могут управлять гигантским контейнеровозом, собирать награды и добывать трофеи.

Задача игроков — направлять судно из одного порта в другой, минимизируя воздействие на окружающую среду, оптимизируя скорость и маршрут, собирая по пути эко-монеты.

Напомним, что компания «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского собирается построить угольный и зерновой терминалы, а также терминал по перевалке железнорудного сырья и 70 километров железной дороги в порт Очаков.