В Польше за минувшие сутки зафиксированы рекордные 2367 случаев инфицирования COVID-19. В то же время в Чехии за последние 24 часа обнаружили 3793 больных коронавирусом, что является максимальным количеством от начала пандемии.

Об антирекорде в Польше сообщает Минздрав страны в Twitter.

— Мы имеем 2367 новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, - говорится в сообщении Минздрава Польши.

Предыдущий суточный «рекорд» инфицирования коронавирусом в Польше был зафиксирован 2 октября — 2292 случая.

Отмечается, что за прошедшие сутки умерли 34 человека, больные COVID-19.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии превысило 98,1 тысяча, более 2,6 тысяч заболевших скончались. Выздоровели на сегодня уже более 72,2 тысячи поляков.

29 сентября министр здравоохранения Польши анонсировал жесткие ограничения для ресторанов и частных празднеств в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

В то же время в Чешской Республике по данным Министерства здравоохранения страны, за минувшие сутки добавилось 3793 новых случая — наибольшее количество с начала пандемии.

Наибольшее количество людей также находятся на стационарном лечении — 1 134. Сейчас больными считаются 42 320 человек.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4661 человека.