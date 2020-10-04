Норвежские ученые выяснили, что письмо от руки и рисование помогает детям и взрослым лучше учиться и больше запоминать. Это удалось выяснить с помощью исследования реакций мозга на письмо рукой, рисование и печатание на компьютере.

Соответствующее исследование опубликовали в Frontiers in Psychology.

В исследовании приняли участие двенадцать 12-летних детей и 12 взрослых (их возраст не указывается). Участники носили специальный головной убор более чем с 250 электродами для отслеживания и фиксации активности мозга.

Мозг производит электрические импульсы, когда он активен, поэтому датчики улавливали эту активность. Во время эксперимента участники должны были по 45 минут писать от руки, рисовать и печатать на клавиатуре.

Результаты показали, что мозг у взрослых и у детей активно работает, когда они пишут от руки или рисуют, а не набирают текст. По словам ученых, это означает, что в данный момент обучение происходит эффективнее.

Письмо от руки создает оптимальные мозговые волны, которые важны для запоминания и кодирования информации. Также многие органы чувств активизируется при нажатии ручки или карандаша на бумагу. Например, когда вы пишете, то слышите звук, как ручка трется о лист. Это все дает мозгу больше «крючков», на которые условно можно повесить воспоминания. Таким образом, когда мы пишем, мы лучше учимся.

В то же время наши движения не отличаются, когда мы печатаем на клавиатуре: нажатие на буквы почти одинаково. Тогда мозгу не за что зацепиться.

Ученые говорят, что от новых технологий в обучении не удастся избавиться. Однако детей нужно учить писать рукой несмотря на то, что это медленный способ, ведь в дальнейшем это поможет им в учебе.



