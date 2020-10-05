Этот мемориал установили люди из сообщества Covid Survivors for Change, куда входят родные жертв и тех, кто выжил. Они призывают власти «сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления».

— Это наши бабушки и дедушки, наши родители, наши братья и сестры, дети, коллеги и соседи. Мы все рискуем. Никто не застрахован от этой пандемии. Этот кризис еще не закончен, — говорится на сайте инициативы.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что вместе с женой Меланией идет на карантин, поскольку у них обоих обнаружили коронавирус.