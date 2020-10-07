Об этом сообщил региональный представитель организации Павел Колотвин.

По его словам, теперь можно не искать информацию о кандидате в Google, а навести камеру на его изображение и быстро получить информацию о нем.

Как объясняет Институт массовой информации со ссылкой на пресс-релиз организации, основу приложения составляет технология распознавания лиц. Она срабатывает, когда человек с помощью камеры своего смартфона сканирует лицо политика на любом рекламном носителе. Сразу в приложении выводится информация об этом политике: его декларации, предвыборная программа и биография.

Активисты отмечают, что работали над созданием мобильного приложения в течение года и хотели заинтересовать молодежь и активных граждан политическими процессами в Украине. По их словам, такое решение является «первым в мире примером использования современных технологий в политических процессах».

Сейчас приложение доступно в 13 городах Украины: в Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Киеве, Мариуполе, Николаеве, Ивано-Франковске, Виннице, Запорожье, Луцке, Тернополе и Кривом Роге. В то же время в общественной организации работают над тем, чтобы расширить список городов.

Мы проверили, что приложение бесплатно работает как для Android, так и для IOS.

Напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.