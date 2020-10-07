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Нобелевский комитет присудил премию по химии двум ученым, Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне, за разработку методов редактирования генома. Они создали так называемые «генетические ножницы» CRISPR, которые позволяют отредактировать геном за несколько недель. Раньше на это могли идти года.
Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.
С помощью этих «генетических ножниц», в частности, модифицируют геном растений, чтобы те были более плодородными и выносливыми. Так, они могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с высокой точностью.
В Нобелевском комитете отметили, что эта технология революционно повлияла на науку о жизни, способствует новым методам лечения рака и делает шаг к лечению в будущем наследственных заболеваний.
— Этот генетический инструмент обладает огромной силой, которая влияет на всех нас. Это не только сделало революцию в фундаментальной науке, но также привело к инновационным культурам и приведет к новаторским новым медицинским методам лечения, — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Клаэс Густафссон.
Напомним, лауреатов Нобелевской премии в этом году объявили онлайн из-за пандемии COVID -19.
Нобелевский комитет присудил премию по химии двум ученым, Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне, за разработку методов редактирования генома. Они создали так называемые «генетические ножницы» CRISPR, которые позволяют отредактировать геном за несколько недель. Раньше на это могли идти года.
Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.
С помощью этих «генетических ножниц», в частности, модифицируют геном растений, чтобы те были более плодородными и выносливыми. Так, они могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с высокой точностью.
В Нобелевском комитете отметили, что эта технология революционно повлияла на науку о жизни, способствует новым методам лечения рака и делает шаг к лечению в будущем наследственных заболеваний.
— Этот генетический инструмент обладает огромной силой, которая влияет на всех нас. Это не только сделало революцию в фундаментальной науке, но также привело к инновационным культурам и приведет к новаторским новым медицинским методам лечения, — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Клаэс Густафссон.
Напомним, лауреатов Нобелевской премии в этом году объявили онлайн из-за пандемии COVID -19.