Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

С помощью этих «генетических ножниц», в частности, модифицируют геном растений, чтобы те были более плодородными и выносливыми. Так, они могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с высокой точностью.

В Нобелевском комитете отметили, что эта технология революционно повлияла на науку о жизни, способствует новым методам лечения рака и делает шаг к лечению в будущем наследственных заболеваний.

— Этот генетический инструмент обладает огромной силой, которая влияет на всех нас. Это не только сделало революцию в фундаментальной науке, но также привело к инновационным культурам и приведет к новаторским новым медицинским методам лечения, — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Клаэс Густафссон.

Напомним, лауреатов Нобелевской премии в этом году объявили онлайн из-за пандемии COVID -19.