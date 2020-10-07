Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе отменила все рейсы в Ереван до конца октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

— Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» приняла решение об отмене рейсов в Ереван по 31 октября 2020 года. Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне Армяно-Азербайджанского конфликта. Данное решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок, — говорится в сообщении.

В авиакомпании отмечают, что следят за ситуацией и примут решение о возобновлении рейсов в конце октября. МАУ рассчитывает возобновить рейсы в Армению после стабилизации ситуации.

Сообщается, что определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе. Пассажирам, которые уже приобрели билеты на рейсы в Ереван, обещают предоставить необходимую поддержку.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.