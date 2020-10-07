Во время проведения массовых мероприятий ко Дню защитника Украины 14 октября сотрудники полиции могут прибегать к превентивным механизмам: проверка документов, осмотр личных вещей и тому подобное.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем Телеграм-канале, ссылаясь на заявление заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.

— Для недопущения провокаций и обеспечение правопорядка во время массовых акции по случаю Дня защитника Украины и 78-й годовщины создания УПА будут использоваться, в том числе, превентивные полицейские меры, — пишут в МВД.

По словам Фацевича, для недопущения возможных провокаций, в местах проведения массовых мероприятий будут проверять документы и досматривать вещи граждан.

— При необходимости-ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации, — добавил замглавы Нацпола.

Напомним, что с 2015 года в Украине 14 октября отмечают День защитника Украины. Указом президента праздник признан нерабочим днем.