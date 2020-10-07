Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с пытками со стороны оккупационной администрации Российской Федерации. Дело было начато по результатам обработки докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «О ситуации с правами человека в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По предоставленным материалам, представители «Министерства государственной безопасности» и «Министерства внутренних дел» так называемой «ЛНР», контролируемых оккупационной администрацией РФ, незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в «шпионаже» в пользу Украины и «сотрудничества» со Службой безопасности Украины.

Мирные жители подвергаются пыткам и пыткам. Против них применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом.

«Задержанных лишают пищи и доступа в туалет. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой», — говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратурой установлено жителей города Луганска и области, пострадавших от противоправных действий представителей оккупационной администрации России.

Преступные действия запрещены статьей 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нормам международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими лицами.

Ответственным за преступления грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в 29-ом докладе Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) сообщается о незаконном заключении украинцев и жестоком обращении с ними на оккупированном Донбассе, в частности, в месте содержания под стражей «Изоляция» в Донецке.