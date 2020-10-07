В сентябре 2020 года средняя температура в мире была на 0,05 °C выше, чем в 2019-м — предыдущем самом теплом сентябре в истории.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на данные Службы Коперника по изменению климата, созданной в рамках Европейского Союза.

Как отмечается, средняя температура воздуха была выше во многих регионах мира за отдельными исключениями (например, в Исландии). Особенно заметным рост был в Европе, на севере Сибири, в Центральной Азии, в Северной Америке.

Некоторые страны, например Франция, Турция или Израиль, именно в сентябре сообщали о новых температурных рекордах. В Австралии сентябрь 2020-го стал вторым самым теплым в истории (после 2013 года). В Антарктике температура воздуха была преимущественно выше средней, хотя в некоторых местах даже ниже.

По оценкам Службы Коперника по изменению климата, сентябрь 2020 года, таким образом, стал самым теплым за всю историю ее наблюдений: температура в этот период была на 0,63 °C выше среднего значения с 1981 года за этот месяц. Кроме того, это — третий самый теплый месяц, зафиксированный в этом году.

Напомним, в августе в Токио (Япония) по меньшей мере 79 человек умерли от воздействия жаркой погоды. Более 80% из них - это люди в возрасте свыше 70 лет.