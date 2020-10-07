Центральная избирательная комиссия запустила чат-бот информации о местных выборах в Украине 25 октября этого года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В чат-боте можно практически в полном объеме получить информацию о местных выборах. Он доступен в Telegram и Facebook, информация там разделена по блокам для избирателей, членов комиссий, кандидатов и партий.

Избиратели смогут найти, где находится участок, на котором они должны голосовать, посмотреть, как выглядит избирательный бюллетень, и что будет, если его порвать или съесть. Избиратели с инвалидностью могут проверить доступность помещений для голосования.

Также в боте есть рекомендации по безопасному голосованию в условиях пандемии коронавируса. Пользователи могут подписаться на календарь выборов и воспользоваться поиском.

— Чат-бот Комиссии станет еще одним важным инструментом для повышения правовой культуры граждан. Он пригодится как избирателям, так и другим участникам избирательного процесса. Особую актуальность внедрения этой коммуникационной системы приобретает и в контексте изменения избирательного законодательства, что в свою очередь, требует серьезной просветительской работы в обществе, – прокомментировал член ЦИК Андрей Гевко.

Как сообщалось, несмотря на предложения Министерства здравоохранения, Центральная избирательная комиссия не собирается ограничивать права избирателей с признаками острой респираторной болезни или повышенной температурой. Для голосования людей с симптомами создадут специальные условия.