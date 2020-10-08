В Италии правительство увеличило сумму штрафа за нахождение в общественном месте без защитной маски.
Об этом пишет The Local.
Сообщается, что в Италии повысили штрафы до 400-1000 евро за отказ носить маску и развернули полицейские патрули для проверки соблюдения правил в общественных местах.
Теперь маску обязательно носить и на улице и даже «когда находишься рядом с другими людьми, не принадлежащими к той же семье».
При этом, за прогулку в сельской местности со своим мужем/женой или с соседом по дому без маски штрафовать не будут.
Также маску могут не носить дети до шести лет, люди с ограниченными возможностями и те, кто тренируется один на открытом воздухе.
Снять маску можно при употреблении пищи в ресторанах и кафе – при условии соблюдения расстояния между клиентами не менее метра.
Компании, которые не соблюдают санитарные правила, могут быть оштрафованы на сумму до 1000 евро и закрыты на срок до 30 дней.
Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания достигла «опасного поворотного момента» и объявил о новых ограничениях для предотвращения второй волны коронавируса в Англии. Карантинные меры могут продлиться до шести месяцев.
В Италии правительство увеличило сумму штрафа за нахождение в общественном месте без защитной маски.
Об этом пишет The Local.
Сообщается, что в Италии повысили штрафы до 400-1000 евро за отказ носить маску и развернули полицейские патрули для проверки соблюдения правил в общественных местах.
Теперь маску обязательно носить и на улице и даже «когда находишься рядом с другими людьми, не принадлежащими к той же семье».
При этом, за прогулку в сельской местности со своим мужем/женой или с соседом по дому без маски штрафовать не будут.
Также маску могут не носить дети до шести лет, люди с ограниченными возможностями и те, кто тренируется один на открытом воздухе.
Снять маску можно при употреблении пищи в ресторанах и кафе – при условии соблюдения расстояния между клиентами не менее метра.
Компании, которые не соблюдают санитарные правила, могут быть оштрафованы на сумму до 1000 евро и закрыты на срок до 30 дней.
Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания достигла «опасного поворотного момента» и объявил о новых ограничениях для предотвращения второй волны коронавируса в Англии. Карантинные меры могут продлиться до шести месяцев.