В Италии правительство увеличило сумму штрафа за нахождение в общественном месте без защитной маски.

Об этом пишет The Local.

Сообщается, что в Италии повысили штрафы до 400-1000 евро за отказ носить маску и развернули полицейские патрули для проверки соблюдения правил в общественных местах.

Теперь маску обязательно носить и на улице и даже «когда находишься рядом с другими людьми, не принадлежащими к той же семье».

При этом, за прогулку в сельской местности со своим мужем/женой или с соседом по дому без маски штрафовать не будут.

Также маску могут не носить дети до шести лет, люди с ограниченными возможностями и те, кто тренируется один на открытом воздухе.

Снять маску можно при употреблении пищи в ресторанах и кафе – при условии соблюдения расстояния между клиентами не менее метра.

Компании, которые не соблюдают санитарные правила, могут быть оштрафованы на сумму до 1000 евро и закрыты на срок до 30 дней.

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания достигла «опасного поворотного момента» и объявил о новых ограничениях для предотвращения второй волны коронавируса в Англии. Карантинные меры могут продлиться до шести месяцев.