Об этом сообщает AP.

Шовин был под стражей с конца мая. Его обвиняют в умышленном убийстве, не запланированном заранее. В случае доказательства вины экс-полицейскому грозит до 40 лет лишения свободы. Судебное заседание по делу назначено на 8 марта 2021 года.

Суд разрешил отпустить Шовина под залог, но при условии соблюдения определенных условий: приходить на все судебные заседания, не контактировать, в частности в соцсетях, с членами семьи Флойда, не работать в правоохранительных органах и не иметь огнестрельного оружия.

В деле фигурируют еще трое бывших полицейских, которых обвиняют в соучастии в убийстве. Они ранее вышли под залог.

Напомним, что 46-летний афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая после того, как его задержала полиция в Миннеаполисе, главном городе штата Миннесота. Это произошло из-за заявления продавца супермаркета об использовании Флойдом фальшивых банкнот. Полицейский, который задерживал мужчину, прижал его шею коленом и не отпускал даже тогда, когда задержанный говорил, что не может дышать.

История Флойда вызвала волну протестов против неправомерных действий полиции в США и по всему миру. Его фраза «I can't breathe» стала лозунгом активистов, протестующих против полицейского насилия в отношении темнокожего населения.