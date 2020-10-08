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В среду, 7 октября, с верфи Smart Maritime Group (SMG) в Херсоне был отправлен на доукомплектацию в Нидерланды корпус танкера-химовоза Monteverdi, построенного по заказу компании Veka Shipbuilding.
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
— На верфи в Веркендаме судно будет доукомплектовано оборудованием, а затем передано окончательному судовладельцу. Как и предыдущие три судна серии, Monteverdi будет курсировать на внутренних водных маршрутах Европы, осуществляя перевозку нефтепродуктов и других химических грузов, - сообщили в компании «Смарт-Холдинг».
Доставка судна в Нидерланды осуществляется с помощью буксира Eems Wrestler. Согласно данным сервиса Мarinetraffic, сейчас оба судна находятся в Черном море, а 5 ноября ожидается их прибытие в Роттердам.
Напомним, что компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского морского порта.
В среду, 7 октября, с верфи Smart Maritime Group (SMG) в Херсоне был отправлен на доукомплектацию в Нидерланды корпус танкера-химовоза Monteverdi, построенного по заказу компании Veka Shipbuilding.
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
— На верфи в Веркендаме судно будет доукомплектовано оборудованием, а затем передано окончательному судовладельцу. Как и предыдущие три судна серии, Monteverdi будет курсировать на внутренних водных маршрутах Европы, осуществляя перевозку нефтепродуктов и других химических грузов, - сообщили в компании «Смарт-Холдинг».
Доставка судна в Нидерланды осуществляется с помощью буксира Eems Wrestler. Согласно данным сервиса Мarinetraffic, сейчас оба судна находятся в Черном море, а 5 ноября ожидается их прибытие в Роттердам.
Напомним, что компания «Рисоил-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского морского порта.