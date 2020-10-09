Группа из 86 депутатов Европарламента обратилась с письмом в Европейскую комиссию, призывая запретить использование клеток для животных.

Об этом говорится на сайте инициативы Compassion in World Farming, которая занимается защитой животных, сообщает «Европейская правда».

Депутаты Европарламента призывают запретить использование всех клеток для животных на фермах: кур-несушек, кроликов, взрослых самок свиней, телят, перепелов, уток, гусей, молодых кур и кур, которых выращивают на мясо.

В письме депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу того, что более 300 млн сельскохозяйственных животных в Европе проводят всю или значительную часть своей жизни в неволе в клетках.

Куры-несушки и кролики, выращиваемые на мясо, размещаются в пространстве размером примерно с лист бумаги формата А4, отмечают депутаты. Почти все взрослые самки свиней проводят половину года в клетках, в которых они даже не могут вернуться.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что содержание животных в клетках причиняет им огромные страдания, поскольку они не могут реализовать большую часть своего природного поведения.

Депутаты отмечают, что многие страны ЕС уже приняли национальные законы, выходящие за рамки минимальных стандартов ЕС. Они призывают Еврокомиссию создать равные условия для фермеров

Напомним, что Министерство экологических трансформаций Франции объявило о постепенном запрете содержания диких животных в цирках и морских парках.