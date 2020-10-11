В воскресенье, 11 октября, украинская столица Киев занял третье место в рейтинге загрязнения воздуха в городах. Первое место занял Дели (Индия) с индексом 167, второе — город Тегеран (Иран) с индексом 158.

Об этом сообщает РБК-Украина со сслыкой на данные системы мониторинга загрязнения воздуха.

В свою очередь, на четвертом месте оказалась Джакарта (Индонезия) — 144, на пятом — Лахор (Пакистан) — 144.

В десятку также вошли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) и Бишкек (Киргизия).

Отмечается, что жителям столицы не стоит находиться на улице, открывать окна, а в случае необходимости необходимо выходить в защитных масках.

Напомним, 1 октября в Киеве зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха — показатели загрязнения превысили норму примерно на 25 процентов.