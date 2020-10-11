В столицу Беларуси Минск, где через несколько часов состоится акция протеста, стянута военная и спецтехника.

Об этом сообщает Telegram-канале Радыё Свабода.

В частности, читатели прислали изданию видео со спецтехникой на въезде в город и уже в нем. В одном из районов были замечены бронемашины с пулеметом.

TUT.by опубликовало также видео с колонной военной техники, идущей в центр города.

Отметим, что в воскресенье, 11 октября, по всей Беларуси пройдет акция протеста. В этот раз она называется Марш гордости — в напоминание о том, что белорусский протест длится уже более двух месяцев.

Ранее сообщалось, что государственные телеканалы Беларуси используют истории о переселенцах с Донбасса для пропаганды режима Александра Лукашенко.