Духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV проводит онлайн-встречи с жителями разных стран. Недавно они проходили в Великобритании, Тайване, Индии.

20 октября в 6:30 Далай-лама XIV впервые пообщается в прямом эфире с украинцами, сообщает «Вокруг света».

«Истоки этой идеи появились в феврале 2019 года, когда делегация образовательного сообщества EdCamp Ukraine, в которую входят представители школьного образования изо всех уголков страны, посетила Малый Тибет в Индии», — сообщили в EdCamp Ukraine.

Участие в беседе примут экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя, телеведущая канала «1+1» Наталья Мосейчук.

Вопрос Далай-ламе можно отправить на сайте edcamp.org.ua до 10.00 18 октября. Встречу с духовным лидером можно будет посмотреть в записи. Общение будет проходить на английском языке и будет сопровождаться переводом на украинский.

Ранее сообщалось, что Далай-лама презентовал трек One of My Favorite Prayers со своего дебютного альбома.