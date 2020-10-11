У стелы «Минск — город-герой», где традиционно собираются участники маршей протеста в столице Беларуси, произошло жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, много людей задержаны.

Об этом сообщает TUT.by.

«Очевидцы сообщают о взрыве у стелы одной светошумовой гранаты. Несколько сотрудников применили газ из баллончиков. У стелы большая драка между протестующими и ОМОНом, много людей жестко задержали», — говорится в сообщении.

К началу марша в столице зафиксировали задержания журналистов, не менее десяти человек. Потом прошли задержания на проспекте Победителей и у Дворца спорта. Также произошли задержания в других городах Беларуси.

Ранее сообщалось, что в столицу Минск стянули военную технику. В том числе, были замечены бронемашины с пулеметом.