Российская Федерация выделила 4,95 миллиарда рублей (64,4 миллиона долларов) для создания новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на строительство водозабора на реке Бельбек с очищающими и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.

Строительные работы будет вести Министерство обороны России.

«После того, как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополя», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что более 870 миллионов рублей (11,3 миллиона долларов) выделят «на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин».

Средства поступят из резервного фонда российского правительства.

Как известно, в мае Украина прекратила поставку воды в Крым. Северо-Крымский канал в настоящее время функционирует для потребителей Херсонской области, а Крым так и не хочет платить за поставленную еще в 2013 году днепровскую воду.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.

Также напомним, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если Крым столкнется с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идет именно о потребностях населения.

Сообщалось, что в аннексированном Крыму российские трубопроводные войска перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища.