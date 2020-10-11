В воскресенье, 11 октября, во время Марша гордости в столице Беларуси силовики задержали больше 300 человек.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на правозащитников.

Так, в ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны сотни людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы.

Правозащитный центр «Весна» публикует имена задержанных. По состоянию на 20:00 в списке уже более 300 фамилий, он постоянно дополняется. Большинство людей было задержано в Минске.

Как пишет TUT.BY, для разгона акций протеста в столице Беларуси в воскресенье неоднократно применялись водометы, также использовались светошумовые гранаты.

Водомет работал по людям на пересечении Немиги и Романовской Слободы.

На пересечении Машерова и Гвардейской ОМОН массово и жестко задерживал людей. Сначала по протестующим отработали водометы, после люди в шлемах начали активно бить демонстрантов дубинками.

Также силовики применили водометы против колонны протестующих на Немиге и на «Пушкинской».

У станции метро «Пушкинская» произошла жесткая стычка демонстрантов и ОМОНа. После того, как силовики задержали нескольких людей и начали бить как минимум одного человека дубинками, в их сторону полетели предметы, в том числе бутылки, также демонстранты полезли на ОМОН с кулаками. В результате люди в шлемах и балаклавах погрузились в свой микроавтобус и уехали.

Жестокое задержание произошло на Романовской Слободе. Мужчину, лежащего на земле, держали трое неизвестных в балаклавах. В этот момент четвертый неизвестный в балаклаве с разгона ударил лежащего на земле человека ногой по голове.

Также недалеко от ТЦ «Корона» неизвестные в балаклавах и шлемах избивали дубинками лежащего на земле человека.

Издание пишет, что столько насилия на белорусских улицах не было с ночи 11 на 12 августа.

Ранее сообщалось, что у стелы «Минск — город-герой», где традиционно собираются участники маршей протеста в столице Беларуси, произошло жесткое противостояние протестующих с ОМОНом, много людей задержаны.