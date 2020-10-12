В Prozorro появилась техническая возможность сообщать и растраты в тендерах направления в Госаудитслужбу.
Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
«На странице каждого тендера теперь есть кнопка «Нашли нарушения? Обратитесь к Госаудитслужбу». Нажав на нее, можно указать данные, выбрать из перечня нарушений в публичных закупках именно то, с которым он/она столкнулись, и подробно его описать», — проинформировали в Prozorro.
После того, как на обращение будет наложена цифровая подпись, сообщение попадет в кабинет Государственной аудиторской службы на Prozorro.
Если приведенных фактов будет достаточно, Госаудиторська служба сможет проверить закупку и обязать исправить нарушения до момента растраты.
А если речь идет об уже потрачены бюджетные средства — наложить на нарушителей штраф или передать дело в суд.
Напомним, программа поиска уязвимостей ProZorro Bug Bounty, которую электронная система закупок Prozorro запустила в июне этого года, переходит на денежную систему вознаграждений для багхантеров.
В Prozorro появилась техническая возможность сообщать и растраты в тендерах направления в Госаудитслужбу.
Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
«На странице каждого тендера теперь есть кнопка «Нашли нарушения? Обратитесь к Госаудитслужбу». Нажав на нее, можно указать данные, выбрать из перечня нарушений в публичных закупках именно то, с которым он/она столкнулись, и подробно его описать», — проинформировали в Prozorro.
После того, как на обращение будет наложена цифровая подпись, сообщение попадет в кабинет Государственной аудиторской службы на Prozorro.
Если приведенных фактов будет достаточно, Госаудиторська служба сможет проверить закупку и обязать исправить нарушения до момента растраты.
А если речь идет об уже потрачены бюджетные средства — наложить на нарушителей штраф или передать дело в суд.
Напомним, программа поиска уязвимостей ProZorro Bug Bounty, которую электронная система закупок Prozorro запустила в июне этого года, переходит на денежную систему вознаграждений для багхантеров.