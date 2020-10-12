Киев оказался на втором месте в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Об этом по состоянию на утро понедельника, 12 октября, свидетельствуют данные ресурса IQAir.

Первое место занимает город Дели (Индия) с индексом 184. А на втором месте оказался город Киев с индексом 132. На третьем месте — Лахор (Пакистан) с индексом 127. На четвертом и пятом местах в рейтинге расположены город Ханой (Вьетнам) и город Катманду (Непал).

В десятку также вошли Бишкек (Кыргызстан), Джакарта (Индонезия), Тегеран (Иран), Бангкок (Таиланд), Дубай (ОАЭ).

Жителям столицы рекомендуется закрывать окна, чтобы избежать загрязнения внешним воздухом, использовать очистители воздуха и носить защитные маски.

Напомним, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов Украины.