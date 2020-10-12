Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество на Земле может не дожить до следующего столетия, если уже сейчас не начать бороться с глобальным потеплением.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Центр новостей ООН.

— Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, — сказал Антониу Гутерреш.

Он напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градуса по шкале Цельсия. Однако, несмотря на рекомендации климатологов, пока эта задача не выполняется.

— Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия. Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления, — добавил генсек ООН.

По словам Гутерреша, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом в каждом государстве более всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые менее всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

— В последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50% — всего семь процентов. Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро, — сказал он.

Напомним, ученые из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по самому худшему сценарию.