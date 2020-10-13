Американская компания Facebook объявила, что запретит любой контент, который отрицает или искажает Холокост. Ряд шагов в этом направлении уже были предприняты в августе.

Об этом пишет Reuters.

Также начиная с конца этого года Facebook будет направлять людей, ищущих термины, связанные с Холокостом или его отрицанием, на достоверную информацию вне социальной сети. Компания заявила, что внедрение ее новой политики «не произойдет в одночасье».

При этом в августе Facebook уже запретил некоторые антисемитские теории заговора и стереотипы.

В блоге компания сослалась на недавний опрос, который показал, что почти четверть взрослых в США в возрасте 18-39 лет заявили, что они считают Холокост мифом, что он был преувеличен или они не были уверены в его правдивости.

Отмечается, что в Facebook приняли такое решение через два года после того, как главный исполнительный директор Марк Цукерберг заявил в интервью технологическому сайту Recode, что, хотя он считает отрицание Холокоста глубоко оскорбительным, он не считает, что Facebook должен удалять такой контент.

— Я боролся с напряжением между недостатком свободы выражения мнений и ущербом, причиняемым приуменьшением или отрицанием ужаса Холокоста. Мое собственное мышление эволюционировало, поскольку я видел данные, показывающие рост антисемитских настроений, —сообщил Марк Цукерберг.

Напомним, в прошлом году Европарламент поддержал закон, который обязывает компании оперативно удалять террористический контент. В первую очередь закон коснулся YouTube и Facebook.